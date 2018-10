Nel trailer di Spider-Man: Un Nuovo Universo c'è un cameo del ragnetto di Insomniac

Nelle scorse ore, Sony Pictures ha pubblicato il secondo trailer di Spider-Man: Un Nuovo Universo, film d'animazione in uscita il prossimo 20 dicembre.

La trama del film coinvolge differenti versioni del ragnetto provenienti da diversi universi, compreso Spider-Ham! A quanto pare, c'è anche un piccolo riferimento allo Spider-Man creato da Insomniac Games, approdato poco meno di un mese fa in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Se osservate con attenzione il trailer allegato in cima a questa notizia, al minuto 1:38 noterete alle spalle del gruppo di personaggi la tuta con il simbolo del ragnetto di colore bianco, creata appositamente per l'ultima apparizione videoludica di Spider-Man. Difficile dire se ricoprirà o meno un ruolo nello svolgimento delle vicende narrate nel film, ma si tratta in ogni caso di un tributo davvero gradito. In calce alla notizia trovate anche un fermo immagine con la reazione di James Stevenson, community director di Insomniac Games.

Cosa ve ne pare? Ricordiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile dal 7 settembre in esclusiva per le console di casa PlayStation. Ieri abbiamo scoperto che ha superato Far Cry 5 diventando il secondo gioco più venduto nel 2018 in Gran Bretagna, dietro solo a FIFA 19.