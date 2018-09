Nelke & The Legendary Alchemists Ateliers of the New World arriverà nel 2019 in Europa

Koei-Tecmo Europe ha fornito ulteriori dettagli sui personaggi che ritorneranno in Nelke & The Legendary Alchemists Ateliers of the New World, che sarà disponibile all’Inizio del 2019 in edizione fisica e digitale per PlayStation 4, Nintendo Switch e in versione solo digitale su Steam.

I fan della serie Atelier possono continuare a festeggiare l’amato franchise con l’uscita occidentale di Atelier Arland Series Deluxe Pack disponibile in versione digitale su PS4, Switch e Steam il 4 dicembre 2018. In Nelke & the Legendary Alchemists Ateliers of the New World i giocatori vestiranno i panni di Nelke von Lestamm, una giovane nobildonna che desidera diventare una alchimista, ma che tristemente non possiede il talento per farlo. Nelke è sempre stata affascinata dall'antica leggenda del Sage of Granzweit e alcuni rumour affermano che il sacro albero di Granzweit si trovi nelle terre di suo padre.

Non solo gli eccentrici alchimisti potranno far crescere Westwald, ma Nelke farà affidamento sul loro aiuto per svelare il mistero dietro l'albero di Granzweit. Il cast principale della serie Dusk; Ayesha Altugle, Escha Malier, Logix Ficsario, Shallistera Argo e Shallotte Elminus sono solo alcuni degli amici alchimisti che avranno il piacere di affiancarla nel suo viaggio. Altri alchimisti, da altri titoli di Atelier come le trilogie di Salburg, Mysterious e Arland, verranno rivelati in seguito.

In Nelke & the Legendary Alchemists Ateliers of the New World, i giocatori avranno bisogno di denaro per occuparsi della terra e costruire nuove strutture, ma potranno richiedere l'aiuto di ben noti alchimisti. Inviando alchimisti attraverso le terre per raccogliere materiali e sintetizzarli, Nelke ricaverà introiti dalla vendita del prodotto finale in uno dei negozi di Westwald. Man mano che la popolazione della città crescerà, i giocatori potranno costruire atelier, negozi, punti di riferimento e strade. Molte strutture permetteranno agli aiutanti di eseguire le loro procedure quotidiane.

Le reunion non si fermeranno con Nelke, Koei-Tecmo Europe ha infatti annunciato che Atelier Arland series Deluxe Pack sarà disponibile in versione digitale in Occidente. Questo pack includerà tutti i tre titoli della Arland Trilogy; Atelier Rorona The Alchemists of Arland DX, Atelier Totori The Adventurer of Arland DX ed Atelier Meruru The Apprentice of Arland DX e comprenderà tutti i DLC già rilasciati. I giocatori possono scegliere se acquistare i titoli singolarmente o in un pack che conterrà tutti e tre i giochi ad un prezzo scontato.

Per festeggiare ulteriormente il ventesimo anniversario della serie Atelier, Gust Studios ha organizzato un Atelier Art Contest. Gli artisti in erba possono presentare i loro disegni per avere la possibilità di vincere alcuni fantastici premi: verranno selezionati quattro award, il Gust, il Mel Kishida, il NOCO e il Regional Award e ciascuno di essi avrà premi ambiti dai fan di Atelier.