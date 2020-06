Nemesis Distress: ecco il nuovo horror multiplayer tra Alien e Dead Space

Il publisher Awaken Realms Digital annuncia Nemesis Distress, un'avventura horror multiplayer in prima persona sviluppata da Ovid Works e destinata ad approdare su PC in una data non ancora annunciata ma, presumibilmente, compresa tra la fine di quest'anno e la prima metà del 2021.

Come possiamo intuire ammirando le immagini e le scene di gameplay che accompagnano l'annuncio del titolo, il nuovo progetto di Ovid Works sembra trarre ispirazione da serie culto come quelle di Alien e Dead Space per proiettare gli utenti in un claustrofobico universo a tinte oscure.

Nemesis Distress prevede infatti delle partite multiplayer da 40 minuti all'interno di scenari pieni di enigmi ambientali e di luoghi dove potersi nascondere e tendere imboscate ai nemici online. L'approccio asimmetrico scelto dagli autori per dare vita a questo progetto multiplayer si rifletterà sulle diverse azioni speciali e sulle situazioni ingame che vivranno i giocatori interpretando una delle due classi personaggio.

Oltre alle immancabili fasi stealth e alle sessioni sparatutto, gli appassionati del genere saranno felici di sapere che il titolo comprenderà anche delle "interazioni narrative" rappresentate da azioni capaci di produrre effetti diretti sulla storia e sul prosieguo della partita: si potrà ad esempio decimare l'equipaggio nemico, diffondere informazioni false, bloccare l'accesso a delle zone della mappa o appiccare degli incendi.

Il teaser trailer e le immagini di presentazione, purtroppo, non mostrano questo interessante aspetto dell'esperienza ludica promessaci da Nemesis Distress, ma se non altro ci permettono di ammirarne il comparto grafico e di tratteggiarne il profilo artistico.