Nemesis vs Mr. X: chi vincerebbe tra i due Tyrant di Resident Evil? Immaginiamolo in video

In attesa di Resident Evil 3 Remake, in uscita ad aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC, abbiamo provato ad immaginare un duello tra i due super mostri della saga Capcom. Chi vincerebbe tra i due Tyrant?

Perché i due Tyrant dovrebbero scontrarsi? In fondo, fanno parte della stessa squadra! Ebbene, Mr. X potrebbe non riconoscere Nemesis come un alleato, essendo quest'ultimo un'arma sperimentale, pertanto una zuffa senza quartiere sarebbe molto probabile, per somma gioia dell'Umbrella Corporation, che vedrebbe i milioni e milioni di dollari spesi per il loro sviluppo andare in fumo. Anche se, a ben vedere, potrebbe anche approfittarne per raccogliere dei dati preziosi...

In questo ipotetico scontro Mr. X, contrariamente all'avversario, non potrebbe utilizzare nessun arma, ma sarebbe in grado di sfoderare una forza fisica sconvolgente, con tutta probabilità superiore a quella di Nemesis. Se siete curiosi di scoprire come potrebbe svolgersi questo combattimento immaginario tra Nemesis vs Mr. X, e sopratutto chi dei due ha le maggior chance di vittoria, allora non potete non guardare il video in apertura di notizia. Buona visione!

Resident Evil 3 Remake verrà lanciato il prossimo 3 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC, anche in versione Collector's Edition con una statua di Jill Valentine. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere anche il nostro speciale sullo sviluppo dell'originale Resident Evil 3.