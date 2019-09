Tutti i nemici umani di The Last of Us 2 avranno un nome e proveranno emozioni

Nelle scorse ore per festeggiare l'Outbreak Day Sony ha pubblicato un video dietro le quinte di The Last of Us 2 che vede la partecipazione del game director Neil Druckmann, intento a svelare segreti e retroscena del gioco.

Dopo aver parlato del ruolo di Joel in The Last of Us 2, Druckmann si sofferma sui nemici e in particolar modo sugli avversari umani, i quali avranno nomi e proveranno emozioni diverse a seconda della situazione. Non si tratta dunque di "semplici" nemici ma di personaggi dotati di una vera e propria personalità: uccidendo un nemico umano questo si contorcerà in preda ai dolori ed emetterà un grido straziante, spesso chiamando a raccolta i propri compagni.

Il game director sottolinea come questo sia un'aspetto importante della produzione, voluto e cercato per mettere in evidenza uno dei temi del gioco, ovvero la perdità della propria umanità, messa a rischio pur di andare alla ricerca delle vendetta.

Nella giornata di ieri è scaduto l'embargo per i contenuti della demo di The Last of Us 2 che il nostro Francesco Fossetti ha potuto giocare a Los Angeles, inoltre è stato confermato che il gioco non avrà nessuna modalità multiplayer. The Last of Us Parte 2 sarà disponibile su PlayStation 4 e PS4 PRO dal 21 febbraio 2020.