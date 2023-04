Neo Berlin 2087: crimi e distopia nel nuovo viaggio cyberpunk annunciato per PS5

Con grande sorpresa per tutta l'utenza videoludica, Sony ha rilasciato da poco il gameplay e announcement trailer di Neo Berlin 2087, un nuovo progetto incentrato sull'utilizzo del promettente motore grafico di Epic Games le cui potenzialità tecniche e visive mostrano i muscoli dell'ultimo Engine.

Le informazioni riportate da Sony attraverso il trailer pubblicato su YouTube sono alquanto limitate, soprattutto in quanto sprovviste di una data d'uscita per Neo Berlin 2087, attualmente inseribile nella propria wishlist sul PlayStation Store. Da quel che sappiamo dalla stessa casa di Tokyo, in Neo Berlin 2087 "I progressi tecnologici e la cibernetizzazione hanno diviso la società in un sistema formato da due classi, dove i ricchi dominano la città mentre i poveri combattono per sopravvivere dentro i bassifondi e nelle mortali terre desolate fuori dalle mura della nuova città di Berlino".

All'interno del prossimo gioco sviluppato con Unreal Engine 5, i giocatori saranno chiamati a vestire i panni di un investigatore, che dovrà scoprire le verità dietro un mondo dalle tinte cyberpunk e distopiche: "Come detective, potete scoprire la verità come gli altri non possono fare. Avete una capacità unica di comprendere il comportamento umano e di trovare indizi per risolvere i casi. Potete estrarre informazioni importanti hackerando le menti dei sospetti. Ogni emozione, pensiero e ricordo fornisce un pezzo del puzzle per portare la giustizia e rivelare i segreti nascosti".

"Nonostante le sfide di navigazione in complessi paesaggi sociali e politici", riporta ancora Sony con il gameplay e announcement trailer di Neo Berlin 2087, "il vostro impegno per la giustizia non vacilla mai. Siete pronti ad affrontare la sfida di essere un investigatore e di portare giustizia a chi ne ha più bisogno in città?". Conosciamo già le potenzialità di Unreal Engine 5.2: una bomba procedurale e fotorealistica.

Eppure, Neo Berlin 2087 potrebbe rivelarsi un'ulteriore riprova delle novità pronte ad arrivare con la next gen targata Epic, recentemente oggetto di alcune dichiarazioni da parte di Tim Sweeney su Unreal Engine 5 e le criptovalute che limitano l'imitazione nei videogiochi. Dalla pagina Steam di Neo Berlin 2087, sappiamo che il gioco, sviluppato da Elysium Game Studio, uscirà anche su PC nel 2024, in un periodo dell'anno non attualmente specificato.