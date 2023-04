Neo Berlin 2087: cyberpunk e Unreal Engine 5, accoppiata vincente? Speriamo!

Non capita a tutti i team di poter vantare la pubblicazione dei loro trailer sui canali ufficiali PlayStation, ma nel corso delle ultime ore è approdato su YouTube un filmato che ha inevitabilmente attirato le attenzioni di molti giocatori. Stiamo parlando del video gameplay di Neo Berlin 2087, progetto realizzato con l'Unreal Engine 5.

Un ritorno inaspettato

Sebbene il trailer sia stato accolto dal pubblico come una novità assoluta, ciò che abbiamo visto ieri non è che un rebrand di un prodotto già noto da tempo. Neo Berlin 2087 è il nuovo nome di Shadow of Conspiracy Section 2, un ambizioso action RPG in sviluppo presso il team di sviluppo indipendente con sede proprio a Berlino chiamato Elysium Game Studio. Il gioco fu annunciato durante la GamesCom 2021 e, a differenza di quanto accade solitamente con produzioni di questo tipo, gli sviluppatori hanno fornito con una certa costanza nuovi aggiornamenti sui lavori, con gli ultimi che sono arrivati proprio in concomitanza con l'ultima fiera tedesca, durante la quale è stata mostrata una lunga sequenza di gameplay. Malgrado il repentino cambio di nome, sicuramente più diretto e chiaro, il titolo non ha subito modifiche si alcun tipo ai suoi contenuti e continua a proporre un contesto futuristico dalle tinte cyberpunk.

In Neo Berlin 2087 il progresso tecnologico ha raggiunto livelli incredibili, al punto da creare un divario senza precedenti fra la popolazione in miseria e chi dispone delle risorse per poter condurre una vita agiata fra le mura della rinnovata e protetta capitale tedesca. All'interno di un simile contesto, il giocatore veste i panni di un detective dalle doti sovrannaturali, che sembrerebbe essere in grado di comprendere alla perfezione i comportamenti umani e si sfruttare questa sua capacità per risolvere i crimini.

Uno sparatutto dinamico

Sul versante del gameplay, Neo Berlin 2087 è un prodotto difficile da inquadrare e che, almeno dal trailer, sembra proporre fasi caratterizzate da uno stile di gioco completamente diverso. Gli sviluppatori definiscono il titolo come un action RPG, ma pare che oltre alle sequenze investigative in cui mettere insieme tutti gli indizi per concludere i casi, dovremo affrontare sessioni dai risvolti più action. Il nostro investigatore si ritroverà contro orde di cyborg non particolarmente affabili e, in tali momenti, Neo Berlin 2087 si trasforma in uno sparatutto con visuale in prima/terza persona. In un qualsiasi momento sarà sufficiente premere un tasto per effettuare lo switch della telecamera, così da avere una visuale diversa in base alla situazione.

I momenti stealth, in cui dovremo cogliere i nemici alle spalle oppure eliminarli con una pistola silenziata, potrebbero beneficiare della terza persona, invece i conflitti a fuoco più accesi dovrebbero essere meglio gestiti in soggettiva. Per quello che riguarda l'arsenale, oltre alla pistola il protagonista sembra disporre di un coltello e di alcune armi da fuoco che, al netto del loro aspetto tecnologico, si rifanno ai classici fucili d'assalto e shotgun visti in altre produzioni. A non mancare sono anche poteri speciali come il bullet time che, unito alla possibilità di tuffarsi in qualsiasi direzione, rende l'azione più dinamica e spettacolare a prescindere dalla visuale in uso. Non è invece chiaro come ed in che modo potremo migliorare le capacità del detective nel corso dell'avventura, ma è sicuro che vi sarà una componente legata alla progressione del personaggio, sia essa legata ad un albero delle abilità o al semplice loot.

Grafica altalenante

Croce e delizia di questa produzione proveniente dalla Germania è il comparto tecnico. L’Unreal Engine 5 garantisce una buona qualità del sistema di illuminazione e della resa dei materiali come il metallo, ma il colpo d’occhio nel complesso non mantiene sempre la medesima qualità. Basti vedere, ad esempio, il modello poligonale del protagonista e le sue animazioni, decisamente sottotono. Malgrado l’utilizzo di MetaHuman di Epic Games, le sue movenze risultano poco fluide e naturali, soprattutto quelle facciali. Al momento l’uscita è prevista per un generico 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Noi continueremo a monitorare la situazione!