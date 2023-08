NEO Berlino 2087 si prepara alla Gamescom: il distopico in UE5 arriva nel 2024

Sono trascorsi alcuni mesi dal primo annuncio di NEO Berlino 2087, titolo definitivo del progetto precedentemente conosciuto come Shadow of Conspiracy Section 2.

In vista della Gamescom 2023, gli autori di Elysium Game Studio hanno dunque deciso di offrire ulteriori aggiornamenti sulla produzione. La software house ha in particolare condiviso un nuovo gameplay e story trailer dedicato al mondo di NEO Berlino 2087. Il filmato, che potete trovare in apertura a questa news, consente di dare uno sguardo più approfondito all'avventura distopica ambientata nel cuore dell'Europa.

Thriller videoludico che mira a fondere visuale in prima e terza persona, NEO Berlino 2087 è in sviluppo in Unreal Engine 5. Nell'avventura, i giocatori si troveranno di fronte una commistione di generi, con suggestioni da sparatutto, investigativo, GDR e stealth. In una Berlino futuristica, il genere umano sembra aver smarrito la propria identità, in un mondo rigidamente suddiviso in due classi sociali, la cui appartenenza è legata alle disponibilità materiali.



Al momento, Elysium Game Studio non ha ancora comunicato una data di lancio specifica, ma NEO Berlino 2087 resta atteso nel corso del 2024. Originariamente annunciato per PlayStation 5, il titolo approderà anche su PC e - come confermato dall'account Twitter del gioco - Xbox Series X|S.