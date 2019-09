SNK ha annunciato che il Neo Geo Arcade Stick Pro avrà 20 giochi preinstallati e potrà essere utilizzato in due modalità, come console indipendente oppure come joystick per PC e SNK Neo Geo Mini.

Si tratta a tutti gli effetti di un Fighting Stick realizzato con i componenti del controller Neo Geo, Neo Geo Arcade Stick Pro può essere collegato al PC e al Neo Geo Mini per essere usato come joystick esterno oppure direttamente al televisore, in questo caso con accesso immediato a venti classici SNK precaricati nella memoria interna.

Purtroppo non ci sono altri dettagli sulla lineup, SNK ha confermato che il prodotto verrà lanciato in tutto il mondo ma non ha comunicato informazioni come data di uscita e prezzo. Probabilmente ne sapremo di più questa settimana durante il Tokyo Game Show in programma dal 12 al 15 settembre.

La compagnia è attualmente al lavoro su vari hardware Neo Geo con l'obiettivo di far conoscere la piattaforma ad un pubblico più vasto, Neo Geo Arcade Stick Pro e Neo Geo Mini sono solamente i primi due prodotti della "nuova linea" SNK Neo Geo e altri annunci seguiranno nei prossimi mesi.