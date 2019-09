Neo Geo Arcade Stick Pro esce a novembre in Giappone

SNK ha annunciato che Neo Geo Arcade Stick Pro sarà disponibile in Giappone dall'11 novembre al prezzo di 15.290 yen, circa 127 euro al cambio attuale. I preorder sono ora aperti su Amazon Japan e sullo shop online di SNK.

Arcade Stick Pro può essere usato come controller per il Neo Geo Mini oppure come console standalone grazie all'uscita HDMI che permette di collegare la periferica a qualsiasi monitor o televisore.

Giochi Neo Geo Arcade Stick Pro

The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters ’99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Fatal Fury Special

Fatal Fury 3

Garou Mark of the Wolves

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Art of Fighting

World Heroes 2

World Heroes 2 Jet

World Heroes Perfect

Ninja Master's

The Last Blade 2

Kizuna Encounter

Il controller viene venduto con 20 giochi preinstallati, tra cui Fatal Fury 3, The King of Fighters '98, Samurai Shodown II, World Heroes 2, Kizuna Encounter e The Last Blade 2. Al momento SNK non ha annunciato i dettagli sul lancio in Occidente, confermando comunque di avere piani per pubblicare Neo Geo Arcade Stick anche in Nord America e parte dell'Europa.