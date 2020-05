NEO GEO Collector's Bible: un libro di Gualtiero Cannarsi sulla storia della console

Dopo una gestione durata una decade, Gualtiero Cannarsi (Shito) è pronto a dare alle stampe NEO GEO Collector’s Bible, un libro che narra nel dettaglio la storia della leggendaria console a 16 bit di SNK, che quest'anno compie trent'anni.

Come il titolo lascia chiaramente intendere, l'opera di Cannarsi si configura come una vera e propria bibbia per gli appassionati, ricca non solo di dettagli sulla storia, la genesi e le caratteristiche di ogni singolo modello della console, ma anche di consigli per i collezionisti e racconti sulle unicità di un dispositivo che permise ad un'intera generazione di videogiocatori di replicare tra le mura di casa esperienze in precedenza ad appannaggio esclusivo delle sale arcade, come Metal Slug, Samurai Showdown e Fatal Fury. Impaginato come un magazine che sembra essere arrivato a noi direttamente dagli anni '90, il tomo di Shito si pone inoltre l'obiettivo di sfatare false credenze e informazioni errate che, nonostante il suo status di oggetto di culto, circolano sul NEO GEO.

L'edizione finale di NEO GEO Collector’s Bible in formato cartaceo (26,5x19 cm, 106 pagine a colori su carta patinata, brossura con copertina semi-rigida) può ora essere preordinata sulla pagina Facebook ufficiale con un anticipo di 9 euro via PayPal. Il prezzo finale del libro ammonterà a 27 euro, pertanto ogni preordine richiederà il perfezionamento con 18 euro, più contributo per spese di spedizione. Tutti coloro che lo prenoteranno, in ogni caso, riceveranno entro pochi giorni una copia digitale dell'opera completa con tanto di dedica. Il periodo dei preordini terminerà il primo luglio. Per maggiori dettagli sul libro, il processo di acquisto e altro ancora, vi invitiamo a contattare l'autore mediante la pagina Facebook di NEO GEO Collector's Bible.