Neo Geo Mini annunciato: immagini e dettagli sulla micro console SNK

Dopo i rumor e i leak della scorsa settimana, adesso è ufficiale: SNK ha annunciato Neo Geo Mini, riedizione portatile della storica piattaforma simbolo degli anni '90, che si prepara a tornare sotto forma di mini cabinato arcade.

SNK Neo Geo Mini includerà uno schermo a colori da 3.5 pollici e sarà dotato di uscita HDMI, jack per le cuffie, porta di alimentazione e due prese per i controller, modellati sui joypad del Neo Geo CD (venduti separatamente), da utilizzare con la console collegata al televisore. In modalità Tabletop sarà invece possibile utilizzare i comandi arcade integrati composti da una leva analogica, quattro pulsanti azione (A, B, C, D), Start e Select.

Le dimensioni di Neo Geo Mini sono pari a 135×108x162 millimetri, per un peso totale pari a 600 grammi. Da notare come SNK abbia annunciato due versioni della console, una destinata al Giappone e l'altra pensata per il mercato internazionale, con una differente colorazione, non è chiaro se ci saranno differenze tra i giochi inclusi nelle due macchine.

Neo Geo Mini includerà "40 giochi classici", al momento però SNK non ha rivelato la lista, confermando che l'annuncio dei titoli disponibili verrà effettuato in un secondo momento. Dalle immagini a corredo (che trovate in calce alla notizia) possiamo però evincere la presenza di Metal Slug, The King of Fighters '98 The Slugfest, Samurai Shodown II, Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers, Metal Slug II, Real Bout Fatal Fury, The King of Fighters '97 e Samurai Shodown V Special.

Prezzo e data di uscita di SNK Neo Geo Mini non sono noti, la micro console dovrebbe comunque uscire nel corso del 2018 in tutto il mondo, con un prezzo probabilmente non superiore ai 150 dollari, almeno stando ai rumor trapelati la scorsa settimana.