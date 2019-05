Neo Geo Mini: annunciato il nuovo modello a tema Samurai Shodown

SNK Playmore ha annunciato l'arrivo in Giappone di tre varianti del Neo Geo Mini dedicate a Samurai Shodown e in particolare a tre lottatori del gioco: Haohmaru, Nakoruru e Ukyo Tachibana.

Disponibile nelle varianti bianco, rosso e blu trasparente, questa versione della console sarà disponibile dal 27 giugno in Giappone (preordini aperti dal 16 maggio) al prezzo di 15.000 yen, circa 120 euro al cambio attuale. La console includerà due controller, cavo HDMI e USB, il sistema verrà venduto con 40 giochi preinstallati:

Giochi Neo Geo Mini

Aggressors of Dark Kombat

Alpha Mission II

Art of Fighting

Blazing Star

Blue’s Journey

Burning Fight

Cyber-Lip

Fatal Fury: King of Fighters

Fatal Fury 2

Garou: Mark of the Wolves

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters ’99

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter

The Last Blade 2

League Bowling

Magician Lord

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Ninja Commando

Ninja Master’s: Haou Ninpou Chou

Real Bout Fatal Fury Special

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

Robo Army, Samurai Shodown (1993)

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III: Blades of Blood

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Samurai Shodown V

Samurai Shodown V Special

Sengoku 3

Shock Troopers: 2nd Squad

Soccer Brawl

Super Sidekicks

Top Hunter: Roddy & Cathy

Top Player’s Golf

Twinkle Star Sprites

World Heroes Perfect

Un bundle disponibile solamente online sul sito di SNK includerà il Neo Geo Mini e una copia di Samurai Shodown per PlayStation 4 ad un prezzo non ancora annunciato. Al momento non sembrano esserci molte possibilità per l'approdo di questa versione del Neo Geo Mini in Occidente, restiamo in ogni caso in attesa di eventuali comunicazioni in merito da parte della compagnia asiatica.