Con Neo Geo Mini Arcade SCONTATO giochi a 40 capolavori dei videogame!

SNK Neo Geo Mini Arcade Asia ha dimensioni ridotte sufficienti per stare nel palmo della mano. Parliamo infatti di L135mm x P108mm x H162mm. E' inoltre leggerissimo, dato che pesa meno di mezzo chilo (390 g) Alimentazione USB (tipo C).

Ideale anche per le persone meno esperte di tecnologia. Infatti non prevede installazione complicata o connessione a Internet o inserimento di schede e cassette. E' quindi pronto all'uso, con tutti i giochi già incorporati.

Ha una porta HDMI, 2 connessioni del controller esterno e jack per auricolari. In questo modo può essere collegato alla TV tramite l'ingresso HDMI e puoi ascoltare il suono classico di quei giochi tramite le cuffie o in modo ancora più amplificato tramite le casse.

Occorre però anche sapere che i gamepad NEO GEO e il cavo HDMI sono venduti separatamente e non sono inclusi nella confezione.

NEO GEO Mini Asia ha una funzione di salvataggio/caricamento istantaneo integrata. Puoi salvare i progressi di gioco correnti o caricare un profilo precedente nel menu. Pertanto, non avrai bisogno di memory card da aggiungere o Usb.

Le dimensioni compatte consentono di portarlo ovunque, a casa di amici o in viaggio.

