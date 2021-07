Neo Geo Mini è in offerta su Amazon: schermo integrato e 40 giochi SNK inclusi

Recentemente vi abbiamo segnalato Neo Geo Arcade Stick Pro in vendita su Amazon, oggi vogliamo invece consigliarvi il più piccolo (ed economico) Neo Geo Mini, una retroconsole con 40 giochi SNK preinstallati e schermo integrato per giocare comodamente anche lontano dalla TV.

Questa piccola console replica l'aspetto di un cabinato arcade e integra un display LCD da 3.5 pollici ma tramite la presa Mini HDMI è comunque possibile collegare il cabinato a una televisore o un monitor per giocare sul grande schermo. La selezione di giochi è vastissima e include veri e propri classici SNK, ecco una lista parziale:

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Metal Slug X

Metal Slug 4

Metal Slug 5

King of the Monsters

King of the Monsters 2

Sengoku 3

Magician Lord

Blue's Journey

Shock Troopers

Shock Troopers 2nd Squad

Robo Army

Crossed Swords

Mutation Nation

3 Count Bout

The King of Fighters 95

The King of Fighters 97

The King of Fighters 98

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Art of Fighting

Fatal Fury Special

Real Bout Fatal Fury

Garou Mark of the Wolves

Samurai Showdown II

Samurai Showdown IV

Samurai Showdown V Special

The Last Blade 2

World Heroes Perfect

Kizuna Encounter

Ninja Masters

Top Players Golf

Super Sidekicks

Football Frenzy

Blazing Star

Last Resort

Ghost Pilots

Puzzled

SNK Neo Geo Mini costa 89.99 euro su Amazon, la lineup software è molto interessante e include non solo picchiaduro a incontri (punto di forza del catalogo Neo Geo) ma anche giochi sportivi come Super Sidekicks, una serie iconica come Metal Slug e giochi d'azione come Shock Troopers o Mutation Nation.