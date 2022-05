Neo Geo Mini in offerta su Amazon con lo sconto del 41% dal prezzo di listino

Per festeggiare i 40 anni di vita, SNK ha lanciato sul mercato un mini cabinato, con schermo integrato e ben 40 titoli classici Neo Geo in memoria, franchise leggendari come King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury e molti altri.

Con uno schermo da 3,5 pollici ed i classici controlli di un cabinato arcade (in miniatura), Neo Geo Mini offre un'autentica esperienza arcade nel palmo della nostra mano. Misura 152 mm x 135 mm x 108 mm, collegabile ad un alimentatore con il cavo USB C e, volendo, anche ad uno schermo più grande grazie ha all'uscita HDMI. Sarà inoltre possibile collegare fino a due controller aggiuntivi (venduti separatamente).

La Mini console è in vendita su Amazon allo straordinario prezzo di 87,89 euro, con lo sconto di 62 euro dal prezzo di listino di 149,99 euro, clicca questo link per acquistarla su Amazon ad un prezzo scontato.

I giochi inclusi sono i seguenti: Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug 3, Metal Slug X, Metal Slug 4, Metal Slug 5, King of the Monsters, King of the Monsters 2, Sengoku 3, Magician Lord, Blue’s Journey, Shock Troopers, Shock Troopers 2nd Squad, Robo Army, Crossed Swords, Mutation Nation, 3 Count Bout, King of Fighters 95, King of Fighters 97, King of Fighters 98, King of Fighters 2000, King of Fighters 2002, Art of Fighting, Fatal Fury Special, Real Bout Fatal Fury, Garou: Mark of the Wolves, Samurai Showdown II, Samurai Showdown IV, Samurai Showdown V Special, Last Blade 2, World Heroes Perfect, Kizuna Encounter, Ninja Masters, Top Players Golf, Super Sidekicks, Football Frenzy, Blazing Star, Last Resort, Ghost Pilots e Puzzled.