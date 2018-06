Neo Geo Mini: presentazione ufficiale in streaming domenica 10 giugno

SNK ha annunciato che la presentazione ufficiale del Neo Geo Mini si terrà domenica 10 giugno alle 04:00 del mattino, ora italiana. Lo show potrà essere seguito in streaming su YouTube, i contenuti della trasmissione non sono ancora stati resi noti.

Con ogni probabilità SNK sfrutterà questa occasione per svelare le specifiche tecniche del mini cabinet, l'elenco completo dei giochi inclusi (tra cui Metal Slug 3, Metal Slug 2, Real Bout Fatal Fury, The King of Fighters '98 The Slugfest, Mutation Nation, Ninja Masters e Sengoku 3), la data di uscita e il prezzo.

Secondo alcuni rumor, Neo Geo Mini arriverà nei negozi entro la fine dell'anno a un prezzo non superiore ai 100/150 dollari, più elevato rispetto a quelle di altre micro console per la presenza di uno schermo da 3.5 pollici integrato. Non ci resta che attendere ancora pochi giorni per saperne di più.