Neo Geo Mini svelato ufficialmente da SNK, uscirà in estate in Giappone

SNK, come promesso nei giorni scorsi, ha ufficialmente svelato il Neo Geo Mini. Si tratta di un mini-cabinet con schermo LCD da 3,5 pollici, joystick e speaker stereo.

È a tutti gli effetti un console portatile caratterizzata dai colori bianco, rosso e blu. Per giocarci non è necessario un televisore, sebbene sia possibile collegarlo ad esso grazie alla porta HDMI. Sarà venduto anche un controller separato chiamato Neo Geo Pad, in due differenti colorazioni (bianca e nera), basato sul Neo Geo CD. SNK lancerà sul mercato anche un variante internazionale del Neo Geo Mini di colore bianco, nero e blu.

Saranno 40 i titoli inclusi nella console, ma 14 di essi differiranno tra le due edizioni, Neo Geo Mini e Neo Geo Mini International. La prima includerà più giochi di combattimento, la seconda più action. Tutti intitoli saranno basati sulle versioni home e sarà possibile salvare e riprendere la partita in qualsiasi momento.

Il lancio è previsto in estate in Giappone, e successivamente in una data non ancora precisata in Occidente. Il prezzo non è ancora stato finalizzato. Potete vedere il video di presentazione in cima a questa notizia. In coda ad esso vengono mostrati i titoli inclusi, tra cui spiccano quelli della serie The King or Fighters, Metal Slug, Fatal Fury Special, The Last Blade e tanti altri. Come vi sembra il Neo Geo Mini? Lo acquisterete?