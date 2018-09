Neo Geo Mini uscirà in Europa ad ottobre, pre-order aperti dal 10 settembre

SNK ha finalmente annunciato quando NEO Geo Mini sarà disponibile in Europa e Nord America. La console in miniatura, che si presenta come un mini-cabinet con schermo LCD da 3,5 pollici, joystick e speaker stereo, arriverà nel nostro territorio durante il mese di ottobre.

SNK ha inoltre confermato che l'apertura dei pre-order è fissata al 10 settembre. In Giappone, dove è già disponibile per l'acquisto, la console viene venduta al prezzo di 11,500 yen (circa 90 euro al cambio attuale). Per il mercato occidentale si prevede in ogni caso che la console venga lanciata al costo di 129,99 euro, per quanto non ci siano ancora conferme ufficiali al riguardo.



Ricordiamo inoltre che l'edizione europea di Neo Geo Mini sarà leggermente diversa rispetto a quella giapponese, sia per quanto riguarda l'estetica della mini-console che per la lista dei giochi che saranno pre-installati all'interno di essa. Vi riportiamo di seguito i titoli della versione europea di Neo Geo Mini:

3 Count Bout

Art of Fighting

Blazing Star

Blue's Journey

Crossed Swords

Fatal Fury Special

Foot Ball Frenzy

Garou: Mark of the Wolves

Ghost Pilots

King of the Monsters

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter: Super Tag Battle

Last Resort

Magician Lord

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

Metal Slug X

Nation Mutation

Master Ninja: Haou Ninpou Chou

Puzzled

Real Bout: Fatal Fury

Robo Army

Samurai Shodown II

Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge

Samurai Shodown V Special

Sengoku 3

Shock Troopers

Shock Troopers: 2nd Squad

Super Sidekicks

The King of Fighters '95

The King of Fighters '97

The King of Fighters '98

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Last Blade 2

Top Player's Golf

World Heroes Perfect

