Neo Geo Night con Kenobisboch Productions in diretta mercoledì 28 febbraio alle 21:30

Mercoledì 28 febbraio alle 21:30 appuntamento speciale sul canale Twitch di Everyeye.it: la squadra disarà in diretta per una specialeincentrata sui migliori giochi arcade targati

Da Spin Master a Metal Slug, passando per Shock Troopers, The King of Fighters, Samurai Shodown, Nei Turf Master, Windjammers, Puzzle Bobble, Sengoku e Top Hunter, sono davvero tantissimi i classici arcade di SNK da scoprire e (riscoprire) in compagnia dei ragazzi di Kenobisboch Productions.

Appuntamento fissato dunque per per mercoledì 28 febbraio alle 21:30 sul canale Twitch di Everyeye.it per la speciale Neo Geo Night, potete utilizzare lo spazio per richieste e suggerimenti sui giochi da mostrare in diretta o per qualsiasi altro commnto riguardante la trasmissione. Non mancate!