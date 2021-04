Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1: annunciata l'edizione fisica con tanti bonus

Limited Run Games ha annunciato l'edizione fisica di Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1, raccolta antologica che include una selezione dei migliori giochi per la console portatile SNK entrata in produzione alla fine degli anni '90 e rimasta sul mercato per un periodo di tempo limitato.

Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1 include Big Tournament Golf, Dark Arms Beast Buster, Fatal Fury First Contact, King of Fighters R-2, The Last Blade Beyond the Destiny, Metal Slug 1st Mission, Metal Slug 2nd Mission, Samurai Shodown! 2, SNK Gals Fighters e SNK vs Capcom The Match of the Millennium.

La versione fisica sarà disponibile per il preordine dal 22 aprile sul sito di Limited Run Games, questa edizione include come di consueto vari bonus tra cui una confezione rètro in stile NGP, custodia Steelbook in metallo, due poster e un libro illustrato con informazioni e artwork di tutti i giochi.

Una bella occasione per riscoprire i migliori giochi SNK usciti su Neo Geo Pocket Color, la console portatile della casa giapponese ha riscosso un discreto successo in Giappone fino ai primi anni 2000, dello stesso periodo i timidi tentativi di esportazione in Nord America e in alcuni mercati europei, con una accoglienza però decisamente meno calorosa.