NEO The World Ends With You: un Action GDR con stile da vendere

Torna il Gioco dei Demoni, ancora una volta ambientato tra le strade di Shibuya. Ecco a voi la nostra video recensione di NEO The World Ends With You, il nuovo progetto di Square Enix disponibile dal 27 luglio 2021 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, con un'uscita su PC fissata per i prossimi mesi dell'anno.

L'uscita di NEO è stata molto attesa dagli appassionati essendo il seguito di The World Ends With You, Action/RPG di culto uscito originariamente su Nintendo DS nel 2007 e poi riproposto nel 2018 tramite una remastered disponibile sulla console ibrida di Nintendo. Nella nostra recensione di NEO The World Ends With You abbiamo descritto il titolo Square-Enix come un prodotto capace di mettere a tacere "buona parte dei dubbi che ci hanno accompagnati per mesi, coinvolgendoci con una storia intrigante e un sistema di combattimento basato su personalizzazione e tempismo. Che abbiate completato o meno l'avventura con protagonista Neku, avvicinatevi senza remore al sequel e lasciatevi travolgere dal Gioco dei Demoni".

In precedenza Square-Enix ha distribuito per errore la versione completa di NEO The World Ends With You, con largo anticipo rispetto alla data d'uscita ufficiale. L'errore è stato causato da un malfunzionamento del sistema di preordine della versione Nintendo Switch del gioco. Adesso però che il gioco è ufficialmente disponibile, tutto è in regola e chiunque può avere accesso al titolo senza problemi o inconvenienti.