Neo: The World Ends With You annunciato per PS4 e Nintendo Switch

Square Enix ha appena annunciato che NEO: The World Ends with You, il seguito del gioco di ruolo e d'azione The World Ends with You, uscirà su PlayStation 4 e Nintendo Switch nell'estate 2021.

NEO: The World Ends with You vi trasporterà nelle strade di Shibuya, dove sarete chiamati a partecipare al "Gioco dei Demoni", una micidiale battaglia per la sopravvivenza. Vestirete i panni di Rindo ed esplorerete il cuore di Tokyo per svelare i misteri dietro a questo terribile gioco a cui è stato obbligato a partecipare.

NEO: The World Ends with You offrirà una ricostruzione della Shibuya moderna, luoghi d'interesse, i suoni e la cultura di questa città movimentata, utilizzando uno stile unico ispirato ai fumetti. Per l'occasione, è stato pubblicato un trailer che mette in risalto lo stile grafico adottato, gli ambienti in 3D e le sequenze di battaglia che coinvolgono Rindo e i suoi alleati, oltre alla colonna sonora scelta per accompagnare il particolare stile artistico. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

NEO: The World Ends with You, ricordiamo, è in fase di sviluppo per PlayStation 4 e Nintendo Switch ed è previsto per l'estate 2021.