NEO The World Ends With You ha una data di uscita, arriverà anche su PC

Square Enix ha annunciato che NEO The World Ends with You sarà disponibile questa estate e più precisamente dal 27 luglio su PlayStation 4 e Nintendo Switch, inoltre il publisher ha confermato la versione PC, disponibile più avanti nei mesi estivi.

NEO The World Ends with You porta il giocatore tra le strade di Shibuya, dove dovrà prendere parte al "Gioco dei Demoni", una battaglia per la sopravvivenza dell'umanità. Nei panni di Rindo dovrete esplorare il cuore della città di Tokyo e mettere fino a questo cruento gioco.

Il gioco si contraddistingue per uno stile estetico ispirato al mondo del fumetto giapponese, gli sviluppatori assicurano inoltre che hanno lavorato duramente per ricostruire Shibuya in ogni minimo dettaglio, grazie all'utilizzo di ambientazioni 3D e una maniacale attenzione al dettaglio.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di NEO The World Ends with You a cura di Antonello Bello: "Se da un parte il prodotto mira a rispettare la tradizione, preservando le seriose tematiche e lo stile irresistibile del gioco originale, dall’altra le modifiche apportate al combat system dovrebbero garantirci un gameplay più moderno e frenetico, nonché privo delle storiche problematiche di TWEWY."

Appuntamento rimandato a fine luglio dunque, quando NEO The World Ends with You arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch.