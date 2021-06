NEO The World Ends With You: demo in arrivo? Square-Enix carica e cancella un video

L'uscita di NEO The World Ends With You è distante ormai poco più di un mese, essendo fissata per il 27 luglio su PS4 e Nintendo Switch. Sembra però che i giocatori potranno testare in anteprima il nuovo capitolo della serie grazie all'arrivo di una demo la cui disponibilità sembrerebbe molto vicina.

Sul proprio profilo ufficiale Twitter, infatti, Square-Enix avrebbe caricato e subito dopo cancellato un nuovo video incentrato sul gioco che si conclude riportando la frase "gioca la demo adesso". A giudicare dal messaggio e dall'apparente errore commesso dal colosso giapponese che avrebbe mandato online l'annuncio in maniera prematura, sembra lecito attendersi la disponibilità di questa versione dimostrativa nel giro di poco tempo. Nelle prossime ore, infatti, è atteso in Giappone un intervento del producer della serie, Tetsuya Nomura, che fornirà vari dettagli sul nuovo The World Ends With You. Potrebbe essere dunque questa l'occasione per annunciare ufficialmente la disponibilità della demo, pertanto non resta che attendere cosa accadrà nelle prossime ore.

Seguito del primo capitolo della serie uscito originariamente su Nintendo DS nel 2007 e poi convertito su Nintendo Switch nel 2018, NEO The World Ends With You uscirà anche su PC nei prossimi mesi. Se siete curiosi di scoprire maggiori informazioni sul nuovo Action/RPG di Square-Enix potete leggere il nostro provato di NEO The World Ends With You.