NEO The World Ends With You: Famitsu promuove il gioco con un gran voto

Disponibile dal 27 luglio 2021 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, NEO The World Ends With You sta ottenendo pregevoli risultati da parte della critica. Ad aggiungersi al coro delle voci a favore del nuovo titolo firmato Square-Enix è adesso la nota rivista Famitsu, che premia il gioco con una gran valutazione.

Sulle pagine della rivista il nuovo episodio della serie nata su Nintendo DS nel 2007 ha ottenuto un punteggio complessivo di 35 su 40, un voto di tutto rispetto frutto di ben tre 9 e un 8 assegnato dai redattori di Famitsu. Si tratta così dell'ennesimo risultato soddisfacente raggiunto dal gioco, premiato anche da noi nella nostra recensione di NEO The World Ends With You. Ricordiamo inoltre che NEO The World Ends With You arriverà anche su PC entro il 2021, sebbene per il momento Square-Enix non abbia ancora fornito una data e nemmeno un periodo preciso riguardo l'uscita di questa ulteriore versione del gioco.

L'ultimo numero di Famitsu è in ogni caso piuttosto povero di recensioni stavolta: oltre all'Action/RPG, infatti, è stato valutato anche il solo Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Anche il titolo firmato CI Games si porta a casa un ottimo risultato, con un punteggio di 33 su 40 ripartito in tre 8 e un 9 dati dai redattori. Già disponibile su PC, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One da giugno 2021, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 arriverà su PS5 il 24 agosto 2021.