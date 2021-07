NEO The World Ends With You, leak per il gioco completo: l'errore di Square Enix

A poche settimane di distanza dalla pubblicazione della Demo PS4 e Nintendo Switch di NEO: The World Ends With You, un peculiare imprevisto ha coinvolto il processo di distribuzione del titolo.

La segnalazione giunge in particolare dalle pagine del noto forum Resetera. Sul luogo di ritrovo virtuale, sono infatti molti i giocatori che riferiscono di appassionati già in possesso del gioco completo. Il leak non sembra tuttavia essere opera di attacchi hacker o altre azioni criminose: a quanto pare, infatti, sarebbe stata la stessa Square Enix a distribuire per sbaglio l'intero NEO: The World Ends With You ad una selezione di giocatori.

A causare l'evento sembra essere stato un malfunzionamento delle meccaniche di preordine della versione Nintendo Switch del JRPG, al momento l'unica coinvolta. Alcuni degli utenti che hanno provveduto ad assicurarsi in anticipo una copia fisica di NEO: The World Ends With You dallo store nordamericano di Square Enix, si sono infatti visti erroneamente recapitare un codice per il download del titolo completo. Al momento, non è chiara l'entità dell'involontario leak, sul quale la software house non ha offerto commenti.

In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che la data di uscita di NEO: The World Ends With You è fissata per il giorno 27 luglio. Con il gioco apparentemente già in circolazione, segnaliamo il richio di imbattersi in spoiler prima dell'uscita ufficiale.