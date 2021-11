NEO The World Ends With You non soddisfa Square Enix: vendite sotto le aspettative

Nonostante l'esordio di NEO: The World Ends With You anche su PC, la produzione Square Enix non ha raggiunto gli obiettivi di vendita auspicati dalla compagnia videoludica.

A renderlo noto è la stessa dirigenza di Square Enix, nel corso di un recente meeting finanziario. Nel corso di quest'ultimo, è stato confermato che il pubblico ha accolto in maniera positiva il titolo, ma non con un'enfasi tale da consentire il raggiungimento delle previsioni interne di vendita. Una circostanza occorsa nonostante la buona ricezione di NEO: The World Ends With You da parte della critica internazionale, che ha premiato il sequel con voti e giudizi molto positivi.

Anticipato dal debutto di The World Ends With You: Final Remix nel 2018, NEO: The World Ends With You ne rappresenta a tutti gli effetti un sequel, volto a riportare i giocatori tra le atmosfere di una Tokyo da fumetto. In quel di Shibuya, i giovani protagonisti si ritrovano infatti imprigionati nel diabolico Gioco dei Demoni, uno scontro senza esclusione di colpi in cui la posta in palio è la loro stessa vita.



Dopo il debutto della versione Nintendo Switch di NEO: The World Ends With You, l'avventura ha raggiunto, come accennato, anche i lidi dell'universo PC. Il porting, tuttavia, non sembra aver offerto una spinta sufficiente alle vendite del titolo.