NEO The World Ends With You esce presto su PC: bonus preordine e requisiti

Square Enix e h.a.n.d. hanno annunciato che NEO The World Ends With You verrà pubblicato su PC il 28 settembre in esclusiva Epic Game Store, dove potrà essere acquistato al prezzo di 59,99 euro. L'action RPG a base di demoni, ricordiamo, era già stato pubblicato su Nintendo Switch e PlayStation 4 lo scorso 27 luglio.

I giocatori che che opteranno per la prenotazione di NEO The World Ends With You riceveranno due bonus preordine, ossia il Legendary Threads Set (contenente cinque oggetti indossabili usati in passato dal leggendario Neku) e il Reapers' Game Survival Set (con due oggetti che aumentano i PS e permetteno di guarire nel corso del combattimento). A seguire è possibile consultare i requisiti di sistema minimi e raccomandati, che ci sono parsi alla portata della stragrande maggioranza delle configurazioni dei giocatori PC.

Requisiti minimi (30fps a 1280x720)

SO: Windows 10 a 64 bit

Processore: AMD A8-5600K / Intel Core i3-3210

Memoria: 6 GB di RAM

Archiviazione: 15 GB

DirectX: Versione 11

Grafica: AMD Radeon RX 460 / NVIDIA GeForce GTX 750

Requisiti consigliati (60fps a 1920x1080)

SO: Windows 10 a 64 bit

Processore: AMD A8-7600 / Intel Core i3-3210

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 15 GB

DirectX: Versione 11

Grafica: AMD Radeon RX 460 / NVIDIA GeForce GTX 950

Il gioco presenta il doppiaggio in lingua inglese e giapponese, e i testi in inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, spagnolo. Maggiori dettagli sulla produzione potete trovarli nella nostre recensione di NEO The World Ends With You.