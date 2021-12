NEO The World Ends With You: nessun piano per un terzo capitolo, parlano gli sviluppatori

Gli sviluppatori di NEO: The World Ends With You sono tornati a parlare del gioco ed in particolare del futuro della serie in virtù degli scarsi risultati economici raggiunti dall'ultimo episodio del particolare JRPG.

In una nuova intervista concessa a PC Invasion, il producer Tomohiko Hirano e il director Tatsuya Kando hanno parlato del futuro videoludico di The World Ends With You dopo i risultati non certo brillanti dell'ultima produzione confermati da Square Enix. Hirano ha dichiarato: "Per essere sinceri, attualmente non abbiamo piani per un prossimo episodio" seguito dal commento di Kando: "Al momento ho dato tutto quello che posso".

Sebbene quindi non ci siano progetti in vista, Hirano ha espresso il desiderio di poter ulteriormente approfondire le vicende legate a Shibuya in un prossimo capitolo della saga: "Ci sono ancora molte aree di Shibuya che non siamo stati in grado di riprodurre nei due titoli precedenti, quindi una parte di me vorrebbe realizzarle in qualche modo. Continuate a condividere la vostra passione per il gioco, forse a quel punto la nostra azienda ci permetterà di fare un sequel". Anche Kando ha proseguito: "NEO è stato un gioco che ho riempito con quattordici anni di pensieri ed emozioni e sento di aver dato il massimo. Continuerò a seguire i feedback dei fan per vedere come hanno percepito il gioco e da questo pensare a quale potrebbe essere il miglior percorso da seguire".

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di NEO: The World Ends With You.