NeoGAF nella bufera, il fondatore è stato accusato di molestie sessuali

è da molti anni il più grande forum videoludico al mondo. Giocatori di ogni nazionalità, così come tanti addetti ai lavori, lo hanno scelto come punto di riferimento. La sua reputazione, tuttavia, potrebbe essere in serio pericolo.

Il fondatore Tyler Malka, conosciuto sul forum come "EviLore", è stato accusato di aver aggredito sessualmente una donna. Quest'ultima ha raccontato tutto in un post su Facebook, spiegando che Malka era suo amico, e che dopo una festa notturna nella sua stanza d'albergo la situazione è degenerata. L'uomo l'ha raggiunta in bagno mentre si faceva una doccia da sola, cercando di unirsi a lei. All'epoca aveva un fidanzato, e non mandò alcun tipo di segnale a Malka che potesse indurlo a provarci con lei. Una volta uscita dalla doccia, l'uomo è anche diventato ostile nei suoi confronti.

Questa è solo l'ultima di una serie di notizie legate a questa problematica. Il caso Weinstein scoppiato nell'industria cinematografica fa ancora parlare di sé, mentre appena 7 giorni fa un ex dipendente di Naughty Dog ha accusato di molestie sessuali figure non meglio specificate dello studio.

L'utenza di NeoGAF sta facendo fronte comune, e ha reagito nei confronti di Malka, che già aveva una storia di molestie e aggressioni sessuali. Tutto è iniziato con alcuni membri che hanno deciso di parlare, rischiando di essere bannati, dopo essere stati persino silenziati dai moderatori e da EviLore stesso.

Quasi tutti i moderatori hanno lasciato il loro ruolo, e tutti si sono mostrati molto contrariati dal silenzio perpetuato dal fondatore. In attesa di un comunicato ufficiale, gli utenti stanno dedicando interi topic alla ricerca di una nuova community, dove problematiche come questa non saranno in alcun modo ammesse. Un utente, in particolare, ha aggiunto la parola "women", donne, al motto del celebre forum, come ben visibile nel tweet allegato in basso.

Che sia giunta la fine di un'epoca?