NeoGAF torna online, il fondatore nega le accuse di molestie sessuali

Nella notte,ha reso nuovamente accessibile il, la popolare piattaforma è andata offline lo scorso weekend, dopo le accuse ricevute dal fondatore, accusato di molestie sessuali. Adessoè nuovamente disponibile, ma con la sola sezione gaming attiva, mentre lo spazio off-topic non sembra destinato a riaprire.

In un lungo messaggio, EviLore si scusa per il comportamento tenuto con lo staff, ai quali è stata messa addosso troppa pressione dopo lo scandalo che ha travolto il fondatore. A questo proposito, EviLore rispedisce al mittente tutte le accuse e fa sapere di avere numerosi testimoni pronti a difenderlo dalle accuse di una "persona non particolarmente credibile, che non è stata capace di ricostruire la storia in modo logico."

Con ogni probabilità la vicenda non è destinata a concludersi qui e la battaglia continuerà in tribunale, in ogni caso il founder di NeoGAF lancia un messaggio alla community: "Non avete alcun obbligo di rispettare la mia persona e potete offendermi per quanto riguarda la mia vita personale, se credete che sia giusto. Ma se volte restare in questa community, dovrete rispettare i moderatori e seguire le regole di comportamento da loro imposte." Ad oggi, lo staff si presenta in numero ridotto, poichè molti moderatori hanno lasciato il sito nel corso del fine settimana.