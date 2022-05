NeoGeo Pocket Color Selection Vol.1: disponibile su Amazon l'edizione fisica

NeoGeo Pocket Color è una console portatile uscita nel 1999 e sviluppata da SNK. Dotata di un display a colori a 16 bit e retrocompatibile con il precedente NeoGeo Pocket, nata per sfruttare la scia del successo della console principale denominata NeoGeo, su questa piccola console sono nate molte conversioni dei principali giochi arcade dell'epoca.

All'epoca la console era dotata di uno schermo non retroilluminato per aumentarne la longevità, era infatti in grado di rimanere attiva fino a 40 ore solamente con con due pile stilo, era in vendita in svariate versioni di colore diverso.

Su Amazon abbiamo scovato una raccolta molto interessante adatta ai nostalgici e a chi non ha mai posseduto la console finora, l'edizione fisica di NeoGeo Pocket Color Selection Vol.1 è infatti acquistabile in edizione per Nintendo Switch al prezzo di 29,99 euro con spedizione immediata.

Ecco il link per acquistare NeoGeo Pocket Color Selection Vol.1 su Amazon

All'interno della raccolta sono presenti ben 10 titoli iconici per questa console: Big Tournament Golf, Dark Arms Beast Buster, Fatal Fury First Contact, King of Fighters R-2, The Last Blade Beyond the Destiny, Metal Slug 1st Mission, Metal Slug 2nd Mission, Samurai Shodown! 2, SNK Gals Fighters e SNK vs Capcom The Match of the Millennium.