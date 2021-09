Neon Black Studios: è questo il nome della nuova software house di Electronic Arts?

Electronic Arts ha nelle passate settimane annunciato l'apertura di un nuovo studio di sviluppo interno, capitanato da Kevin Stephens, ex vicepresidente e capo di Monolith Productions, e quindi autore di giochi come La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra ed il sequel L'Ombra di Mordor.

Il publisher statunitense non aveva svelato particolari dettagli al riguardo, ad eccezione del fatto che lo studio si sarebbe occupato dello sviluppo di action game a mondo aperto. Tuttavia, spulciando tra i nuovi trademark registrati da EA è stato possibile ricavare qualche informazione in più al riguardo.

Neon Black Studios è il nuovo marchio depositato dalla compagnia di FIFA e Battlefield sia negli Stati Uniti che in Europa, ed è legata a "progettazione e sviluppo di software per giochi interattivi, informatici, ed elettronici". Pur non essendoci stato ancora nessun annuncio legato al suo nome, sembra evidente il rimando al nuovo studio first party guidato da Stephens. In ogni caso, sarà bene attendere i futuri aggiornamenti da parte di EA sulla sua nuova casa di sviluppo ed i progetti videoludici ad essa legati.



A proposito dei suoi studi interni, Electronic Arts ritiene che meriti di essere maggiormente riconosciuta per il lavoro svolto con i suoi sviluppatori, in particolar modo in relazione alla crescita di Respawn Entertainment e di Apex Legends.