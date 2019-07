Neon Genesis Evangelion: Mobcast annuncia lo sviluppo di un gioco mobile

Le alte sfere di Mobcast, una casa di sviluppo giapponese specializzata in trasposizioni videoludiche di serie anime, confermano di essere al lavoro su un videogioco legato alla pesante proprietà intellettuale di Neon Genesis Evangelion: il progetto arriverà nel 2020 su sistemi mobile iOS e Android.

Nonostante la scelta di proporre questo importante progetto su piattaforme portatili, i vertici di Mobcast assicurano che al titolo verrà data la massima attenzione per offrirci un'esperienza ludica, grafica e narrativa qualitativamente rapportabile a quella dei videogiochi su PC e console.

Se dal punto di vista delle meccaniche di gioco non ci è stato dato alcun riferimento sul genere e sull'approccio adottato dagli autori nipponici, ben diverso è invece il discorso legato alla trama, con Mobcast che rivela di voler attingere a piene mani da Neon Genesis Evangelion e, oltretutto, di voler includere del materiale tratto dai film di Rebuild of Evangelion. Maggiori informazioni sul sistema di gioco e sulla storia verranno comunicate in un secondo momento dal team giapponese.

Nel frattempo, vi lasciamo a questo interessante articolo di approfondimento che ripercorre la storia dei migliori videogiochi di Neon Genesis Evangelion per evidenziare quei titoli che si sono avvicendati nei 25 anni della saga anime di Hideaki Anno.