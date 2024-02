Neon Giant oltre The Ascent: svelato Project Impact, l'erede spirituale di Deus Ex

A più di un anno di distanza dall'ingresso di Neon Giant nella famiglia di Krafton, la software house che ha dato forma a The Ascent conferma di essere al lavoro su Project Impact, uno FPS ambientato in una dimensione cyberpunk e basato su Unreal Engine 5.

Il nuovo titolo della casa di sviluppo svedese composta da ex membri di MachineGames rimarrà quindi nel solco tracciato dall'esperienza interattiva di The Ascent, ma sganciandosi dalla visuale dall'alto per adottare un'inquadratura più consona agli sparatutto in prima persona e agli action ruolistici in soggettiva.

Tor Frick, Direttore Creativo di Neon Giant, descrive Project Impact come un "immersive sim cyberpunk di nuova generazione", mentre il giornalista Alex Battaglia di Digital Foundry, dopo aver potuto ammirare in anteprima il titolo, si è spinto a descriverlo come "un videogioco che ricorda molto la serie di Deus Ex, rientra nella medesima categoria di titoli".

Sempre stando a Battaglia, Project Impact promette di offrire ambientazioni piene di elementi interattivi, degli scenari free roaming ricchi di dettagli, dei nemici dall'intelligenza artificiale piuttosto evoluta e 'le vibrazioni tipiche di Deus Ex', ma con meno elementi immersive sim.

A prescindere dalle distinzioni sugli aspetti legati alle dinamiche immersive sim, si tratta comunque di una buona notizia per i fan della serie di Deus Ex e gli amanti del genere, soprattutto dopo aver appreso della cancellazione di Deus Ex 3 da parte di Embracer.