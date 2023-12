Neon Koi: tutti i dipendenti del team PlayStation hanno ricevuto in regalo una PS5

Nel corso del pomeriggio ha iniziato a fare il giro dei social uno scatto che ritrae il gradito regalo che Sony ha fatto ai dipendenti di Neon Koi, uno degli team di sviluppo che di recente è entrato a far parte dei PlayStation Studios.

Stando alle foto diffuse sui social, infatti, sotto l'albero dello studio sono arrivate numerose PlayStation 5: ciascun dipendente dell'azienda ha ricevuto un modello Standard della console di ultima generazione. Stranamente, le PlayStation 5 donate agli sviluppatori non sono Slim, poiché si tratta del vecchio modello nella sua edizione dotata di lettore ottico. In ogni caso si tratta di un regalo che avrà sicuramente fatto la gioia degli sviluppatori e rallegrato le loro festività natalizie.

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Neon Koi è un team di sviluppo conosciuto fino a poco tempo fa come Savage Game. La modifica del nome della software house è arrivata a distanza di circa un anno da un grande evento: vi ricordiamo infatti che nel corso dell'estate del 2022 è stata annunciata l'acquisizione di Savage Game da parte di Sony e, quindi, il team in questione è parte integrante dei PlayStation Studios.

Al momento non sappiamo a quali titoli stia lavorando lo studio, ma è probabile che se ne parlerà entro la fine del 2024.