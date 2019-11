Neon Noir: scaricabile gratis il benchmark PC di Crytek per il Ray Tracing

Dopo quasi otto mesi dal video di presentazione di Neon Noir, i vertici di Crytek rendono finalmente disponibile il software di benchmark su PC per il Ray Tracing gestito tramite API indipendenti dall'hardware.

Il benchmark è stato sviluppato dalla casa di sviluppo tedesca che ha dato origine alle serie di Far Cry e Crysis con l'ausilio dei poliedrici tool del motore grafico CryEngine: Neon Noir ci catapulta nei bassifondi di una metropoli futuristica simile alla Night City di Cyberpunk 2077 (o alla Londra di Watch Dogs Legion) per farci scoprire come se la cava il nostro PC con la nuova tecnologia di illuminazione in tempo reale in Ray Tracing.

Diversamente dalle soluzioni adottate da NVIDIA per il DXR, la tecnica utilizzata da Crytek per implementare il Ray Tracing sfrutta le API del CryEngine per sbloccare tali funzionalità anche sulle schede video che sono sprovviste di tensor core e che, di conseguenza, non consentono il supporto lato hardware di questo sistema di illuminazione dinamica.

L'unico prerequisito necessario per poter avviare il benchmark Neon Noir, quindi, è quello di possedere una GPU basata sulle DirectX 12: gli sviluppatori di Crytek hanno però stilato una lista con i requisiti minimi da soffisfare per ottenere dei risultati soddisfacenti con questo programma.

Processore: AMD Ryzen 5 2500X / Intel Core i7-8700

Scheda Video: AMD Vega 56 con 8 GB di VRAM / Nvidia GTX 1070 con 8 GB di VRAM

Memoria RAM: 16 GB

Sistema Operativo: Windows 10 x64

Per poter scaricare gratuitamente il benchmark Neon Noir, basta seguire le indicazioni fornite dall'apposita pagina aperta per l'occasione da Crytek all'interno del proprio Marketplace digitale.