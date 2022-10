Neon Prime, compare il profilo Twitter del marchio Valve: annuncio imminente o fake?

Continua a tenere banco in rete il nome di Neon Prime, un marchio recentemente registrato da Valve che Tyler McVicker, giornalista ed ex gestore di Valve News Network, ha associato a DOTA 2.

Mentre la comunità continua ad interrogarsi sulla natura del marchio, su Twitter è apparso un profilo presumibilmente legato al gioco. Si chiama "@PlayNeonPrime" (un nome simile a quello di account ufficiali come @PlayArtifact) ed è iscritto da ottobre 2022. Non c'è alcuna certezza che il nuovo profilo sia stato registrato da Valve - potrebbe anche trattarsi di una burla di un fan che ha scelto di cavalcare l'onda del mistero di Neon Prime - tuttavia non può essere ignorato. Non è certamente insolito scovare un canale ufficiale poco prima di un annuncio.

Annuncio che, viste le tempistiche, qualcuno si aspetta in giornata, dal momento che oggi 30 ottobre si svolgono le fasi finali del DOTA 2: The International in quel di Singapore. Il che avrebbe anche senso, dal momento che secondo McVicker Neon Prime "è probabilmente un gioco di fantascienza legato a DOTA realizzato da Icefrog, che si svolge in altre dimensioni, come Continuum o Moons of Ultoria" e che dunque "non dovrebbe essere correlato a Half-Life: Citadel, l'altro gioco che sta sviluppando Valve", come volevano altri rumor. Staremo a vedere.