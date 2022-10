Neon Prime: il gioco di Valve è legato a DOTA e non ad Half-Life, secondo un rumor

Ha destato sospetti il fatto che Valve abbia recentemente registrato il trademark di Neon Prime, apparentemente un nuovo gioco in via di sviluppo presso la compagnia di Gabe Newell che in molti hanno immediatamente collegato all'immaginario di Half-Life.

In verità sappiamo molto poco sull'entità del prodotto, e le prime possibili informazioni ci vengono fornite da Tyler McVicker, giornalista ed ex gestore di Valve News Network. Stando a quanto riportato in un suo recente post su Twitter, il progetto è nato come un titolo di stampo Sci-Fi "adiacente a DOTA", dunque un possibile spin-off della serie strategica. McVicker ha inoltre precisato che con buona probabilità non si tratta di uno shooter in prima persona, e che il titolo è slegato da Half-Life Citadel, di cui aveva parlato a novembre del 2021.

"Il gioco in sviluppo presso Valve Software, Neon Prime, è probabilmente un gioco di fantascienza adiacente a DOTA, realizzato da Icefrog, che si svolge in altre dimensioni, come Continuum o Moons of Ultoria. Probabilmente non è un fps e, ovviamente, non è correlato a Half-Life: Citadel, l'altro gioco che sta sviluppando Valve", recita il cinguettio che trovate in calce alla notizia.

Sebbene la fonte sia generalmente ritenuta attendibile, vi invitiamo come di consueto a prendere quanto riportato con le dovute cautele, nell'attesa che sia Valve ad annunciare ufficialmente i suoi prossimi giochi.