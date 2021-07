Neon White: l'action a base di carte in un nuovo gameplay trailer

Tra i vari prodotti mostrati nel corso dell'Annapurna Interactive Showcase di questa sera troviamo anche un lungo video gameplay dedicato a Neon White, il peculiare shooter in prima persona.

Nel filmato in questione possiamo ascoltare le parole di Ben Esposito, Creative Director del gioco che ha commentato le immagini mostrate. Come potete notare nel trailer, il gioco è un frenetico sparatutto nel quale è possibile colpire i nemici solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo di carte che vanno raccolte in giro per le arene e consentono di colpire con katane, fucili d'assalto e mitragliette. Al termine di ciascuno stage, inoltre, i giocatori ricevono un punteggio in base alle prestazioni e sbloccano contenuti aggiuntivi tra i quali troviamo anche delle opzioni di dialogo che permettono di approfondire la conoscenza con i vari demoni.

Purtroppo il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma gli sviluppatori hanno confermato che Neon White approderà esclusivamente su Nintendo Switch e PC (tramite Steam) entro l'inverno del 2021.

Prima di lasciarvi al trailer dedicato al gameplay, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una vecchia anteprima di Neon White in versione Nintendo Switch.