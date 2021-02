Neon White: Annapurna svela il suo nuovo frenetico action game in prima persona

Nel corso dell'evento Direct di Nintendo, Annapurna Interactive ha svelato per la prima volta il suo nuovo peculiare action game, Neon White. Si tratta di un titolo molto frenetico, in cui il giocatore dovrà interscambiare al volo diverse carte per muoversi ed atterrare i nemici che proveranno ad ostacolarlo.

"Neon White è un gioco d’azione in prima persona in cui dovrai affrontare schiere di demoni in paradiso. Nei panni di White, un assassino scelto accuratamente tra gli abitanti degli inferi, devi competere con altri sterminatori di demoni per guadagnarti un posto permanente in paradiso. Gli altri assassini hanno un aspetto familiare, però… Li conoscevi in una vita precedente?"

Come potete osservare grazie al trailer che vi abbiamo riportato in apertura di notizia, Neon White propone un ritmo di gioco elevatissimo e sembra caratterizzato da un'estetica accattivante in stile anime. Utilizzando le potenti Soul Card potremo annientare i demoni che incontreremo lungo il percorso, oppure potremo scegliere di scartare le carte in nostro possesso per attivare e sfruttare delle abilità uniche. Lo sviluppatore Ben Esposito (già noto per Donut County) vi sfida a migliorare di volta in volta il vostro tempo affrontando gli stage in modo sempre più rapido ed ottimizzando progressivamente le vostre tattiche.

Sembra che il debutto del gioco non sia particolarmente distante, essendo atteso nel corso della stagione invernale di quest'anno su PC e Nintendo Switch. Cosa ne pensate del nuovo progetto firmato Ben Esposito? Ricordiamo che l'evento Direct di Nintendo si è concluso con l'annuncio di Splatoon 3, mentre non ci sono state novità riguardanti il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild.