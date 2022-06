Neon White arriva a brevissimo: il folle Action Shooter Annapurna ha una data

Era ormai da molto tempo che non si avevano notizie dell'Indie a marchio Annapurna Interactive, ma all'improvviso il publisher ha deciso di approfittare della cornice del Summer Games Fest per annunciare la data di uscita di Neon White.

Creato e diretto da Ben Esposito, noto volto della scena videoludica indipendente, il titolo propone un ritmo frenetico e indiavolato, accompagnato da un gameplay decisamente originale. Come raccontato dal nostro Andrea Sorichetti nella sua ricca anteprima dedicata a Neon White, l'avventura rappresenta uno strano ibrido tra sparatutto, action e visual novel.



Esperienza tanto intrigante quanto singolare, l'Indie edito da Annapurna Interactive si è reso protagonista di un nuovo trailer dedicato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre un inedito assaggio del gameplay di Neon White, ma non solo. Il trailer ha anche rivelato la data di lancio ufficiale del gioco, che troverà spazio sul mercato sorprendentemente presto. Il debutto dell'opera di Ben Esposito è infatti in programma per la giornata di giovedì 16 giugno 2022, con esordio atteso su PC (via Steam) e Nintendo Switch.



Nel corso del Tribeca Games Spotlight, Annapurna Interactive ha inoltre presentato nuove informazioni su Thirsty Suitors.