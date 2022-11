Neon White, il folle gioco di Annapurna avvistato sul PS Store: annuncio ai TGA 2022?

Tra le più gradite sorprese del 2022 c'è stato indubbiamente Neon White, incluso nelle nomination del Players' Voice Award degli imminenti TGA. Il peculiare titolo di Annapurna è stato recentemente avvistato sul PlayStation Store, alimentando le possibilità di un nuovo annuncio in arrivo.

Come potete constatare voi stessi visitando questo indirizzo, Neon White, attualmente disponibile su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch, è apparso senza alcun preavviso sulle pagine del PlayStation Store. La scheda del gioco è corredata dalla cover art del gioco e dalla descrizione ufficiale fornita da Annapurna, che così recita: "Neon White è un velocissimo gioco d'azione in prima persona sullo sterminio dei demoni in Paradiso. Sei White, un assassino scelto dall'Inferno per competere con altri cacciatori di demoni per avere la possibilità di vivere permanentemente in paradiso. Gli altri assassini sembrano familiari, però... Li conoscevi in una vita passata?".

Attraverso una commistione di elementi FPS, platform e visual novel, ed impreziosito da un'accattivamente caratterizzazione estetica, Neon White è una delle produzioni più convincenti di quest'anno. Il titolo sembra essere in arrivo sulle piattaforme PlayStation, ed un annuncio in tal senso potrebbe arrivare nel corso dei The Game Awards che si terranno nella notte tra l'8 e il 9 dicembre. In attesa di novità, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Neon White.