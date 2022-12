Neon White, dai rumor alle conferme: arriva la data ufficiale d'uscita su PlayStation

Tra le produzioni che più hanno contribuito significativamente ad arricchire sul fronte videoludico questo 2022 che sta per volgere al termine, è obbligatorio citare Neon White, il folle First Person Shooter targao Annapurna Interactive. Fino a ieri si vociferava di un possibile arrivo di Neon White su PS Store, ma sono giunte delle novità.

Anticipando di ben una settimana l'inizio dei The Game Awards, il cui palco avrebbe potuto rappresentare un'ottima vetrina per far conoscere ulteriormente la sopracitata produzione, Annapurna Interactive ha annunciato la data d'uscita di Neon White su PlayStation. A distanza di circa sei mesi dal suo rilascio su PC e Nintendo Switch, avvenuto nel mese di giugno 2022, Neon White si appresta ad approdare anche sui lidi delle console di casa Sony, contribuendo ad arricchire la mesata in arrivo con un titolo dal grande potenziale.

Neon White uscirà il 13 dicembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. La data è quindi dietro l'angolo e manca poco tempo per poter mettere le mani - anche su PlayStation - su un'avventura che vi getta nella mischia di scontri molto frenetici. Vestendo i panni dell'assassino White, strappato dalle fauci dell'inferno per giungere in Paradiso, l'obiettivo ultimo sarà quello di barcamenarsi in una serie di missioni che sapranno garantire una certa dose di grande divertimento, complice anche la creazione di una colonna sonora composta da Machine Girl.

Come riferito dalla stessa Annapurna Interactive attraverso la pagina ufficiale di Steam, infatti, "Neon White è un action platform a ritmo mozzafiato in prima persona nel quale annienterai i demoni del paradiso. Gioca nei panni di White, un assassino scelto dall'inferno per contendersi con altri cacciatori di demoni la possibilità di vivere per sempre in paradiso. Gli altri assassini, però, hanno un che di familiare... vi siete già incontrati in una vita passata?". Il 13 dicembre sta per giungere alle porte e tra non molto gli utenti PlayStation avranno modo di poter provare con mano un capolavoro digitale, come raccontatovi in sede di recensione di Neon White.