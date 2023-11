Neowiz: l'editore di Lies of P investe in Blank Game, team composto da ex dev di Cyberpunk

Dopo il grande successo riscosso con Lies of P, rivelatosi uno dei migliori soulslike mai pubblicati, Neowiz continua ad investire per espandersi ulteriormente sul mercato del gaming.

Neowiz ha annunciato di aver investito 17 milioni di dollari nella software house polacca Blank Game Studios. Attraverso l'investimento, l'azienda coreana ha acquisito una quota di partecipazione del 21%. Blank Game Studios è stato fondato da Mateusz Kanik, Mikołaj Marchewka, Jędrzej Mróz e Marcin Jefimow. Kanik ha lavorato in precedenza come game director di Cyberpunk 2077 e Marchewka è stato CEO di Rookiez a Varsavia. Mróz ha invece lavorato come production director di Cyberpunk 2077 e Jefimow ha assunto il ruolo di produttore esecutivo dell'espansione di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Il cuore del team di sviluppo di Blank è quindi composto principalmente da ex membri di CD Projekt Red.

Il co-CEO di Neowiz, Seung-Cheol Kim, ha dichiarato: "In qualità di investitori strategici, consideriamo Blank Game Studios come uno studio pronto a emergere come un formidabile contendente nel settore dei giochi di qualità AAA. Riconosciamo inoltre sostanziali sinergie tra le nostre esperienze nella creazione di titoli unici". Con questa partnership, Neowiz mira a far crescere la propria presenza sul mercato globale delle console.

Nel caso siate interessati ad approfondire il soulslike che ha portato alla notorietà Neowiz, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Lies of P.