Nerf in arrivo su Hearthstone: guai in vista per Gul'Dan?

Da tempo ormai si vociferava di possibili nerf che avrebbero colpito Hearthstone e, più precisamente, i deck che attualmente stanno spopolando nella ladder, sia Wild che Standard. Nerf che potrebbero arrivare anche prima di quanto immaginiamo.

A quanto pare infatti, la situazione sembra si sia evoluta e, secondo un recente blue post Blizzard, questo Nerf Hammer potrebbe arrivare più velocemente di quanto immaginiamo. Da tempo sul Reddit di Hearthstone, gira la notizia di un probabile nerf alla Strega di Mare Naga, a tal proposito Dean “Iksar” Ayala, Game Designer Blizzard, è intervenuto, annunciando che il meta Wild è tenuto sotto controllo. Ha dichiarato inoltre, che anche il set Standard è sotto severa osservazione e che presto il team avrebbe preso delle misure anche qui per sistemare alcune carte che starebbero guastando il bilanciamento nella ladder.

Le carte sotto la lente Blizzard sono: Custode del Sole Tarim, Chiamata alle armi, Evocatrice Astiosa, Gul’Dan il Razziasangue, Patto tenebroso, Bibliotecario Coboldo, Esplorare gli Abissi e Demone Guardiano. Inoltre l'effetto del potere eroe del Paladino ottenuto con Baku la Mangialune.

Grandi cambiamenti quindi per i mazzi Cubo Lock,Demon Lock,Odd Paladin e non solo. Questi nerf potrebbero arrivare molto prima del previsto e, come dichiarato da Blizzard, approdare sui nostri server appena dopo la fine dei HCT Playoffs alla fine di Maggio. Che sia questa la mossa giusta per un repentino cambio di Meta? E secondo voi, quali dovrebbero essere le carte che necessitano di un nerf immediato?