NERF Legends annunciato, un arena shooter con le pistole Hasbro

Come parte della Summer of Gaming arriva un nuovo annuncio dalle pagine di IGN USA: GameMill Entertainment ha annunciato NERF Legends, arena shooter in prima persona con supporto cross-play in arrivo a fine anno su PC, PS4, Xbox One e Switch, compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il gioco verrà lanciato a ottobre e presenterà una serie di iconici blaster NERF tra cui scegliere la propria arma preferita: tra le prime mappe annunciate troviamo Fortress Siege, Jungle Trouble, Ragnarok e Spaceport Blastoff, le armi saranno tratte dalle linee Mega, Ultra ed Elite di NERF, tutte personalizzabili con nuovi moduli e ovviamente con skin opzionali.

Presente anche una modalità single player con 19 missioni da superare oltre al multiplayer a squadre 4v4, il gioco permetterà anche di collezionare miniature delle pistole NERF e di personalizzare i tipi di proiettili scegliendo tra i vari tipi di dardi, soffici o rigidi a seconda delle esigenze.

NERF Legends si inserisce quindi in un mercato piuttosto saturo facendo forza su un brand popolarissimo, le pistole a dardi NERF sono molto conosciute anche in Europa e sono leader di mercato per quanto riguarda il business delle pistole a dardi, utilizzate anche per competizioni e tornei competitivi ad alti livelli.