NES: la console anni '80 di Nintendo riceve un nuovo gioco, e ha il multiplayer!

Roger "Sylvain" Bidon è un programmatore amatoriale che si sta cimentando in un progetto che ha dell'incredibile: da grande appassionato di retrogaming, Bidon ha infatti deciso di realizzare un gioco su cartuccia che funzionerà su ogni NES e che, strano a dirsi, vanterà anche delle funzionalità multiplayer!

Per i 35 anni di Super Mario, l'autore di questo progetto ha preferito rifarsi a Super Smash Bros. per creare il demake Super Tilt Bro., un picchiaduro in salsa brawler che cala i giocatori all'interno di arene dove poter darsi battaglia in scontri multiplayer su Nintendo Entertainment System.

Dopo essersi premurato di seguire tutti i processi di sviluppo illustrati nei tutorial reperibili in rete per compilare giochi 8-bit su NES, Bidon ha riversato il suo lavoro su di una cartuccia per fare in modo che il titolo possa essere letto da una console originale e senza alcuna modifica. L'unica "concessione alla modernità" dell'autore di Super Tilt Bro. è rappresentata dall'utilizzo di un chip WiFi che, integrato nella cartuccia stessa, consente agli utenti di ingaggiare sfide contro altri giocatori in rete.

Il sorprendente brawler multiplayer di Bidon si trova in una fase avanzata di sviluppo e dovrebbe vedere la luce nel corso dei prossimi mesi: in calce alla notizia trovate il simpatico video in stile anni '80 realizzato da Daria Zhuravleva per promuovere Super Tilt Bro. e il lavoro del suo ideatore. A chi ci segue, ricordiamo infine che Nintendo sta per festeggiare 131 anni.