NES Mini: annunciata una versione speciale per il Giappone con nuovi giochi

Nintendo of Japan ha annunciato una Limited Edition del NES Classic Mini per il mercato giapponese, realizzata per festeggiare il cinquantesimo anniversario di Weekly Shonen Jump. Di seguito, tutti i dettagli su questo nuovo prodotto.

Nintendo Classic Mini Family Computer Weekly Shonen Jump 50th Anniversary Edition sarà disponibile in Giappone dal 7 luglio al prezzo di 7.980 yen, la micro console includerà una serie di giochi Famicom usciti negli anni '80 e basati su popolari serie anime pubblicate sulla rivista omonima come Captain Tsubasa (Holly & Benji), Dragon Ball, Hokuto No Ken (Ken il Guerriero) e Saint Seiya (Cavalieri dello Zodiaco), oltre al primo episodio della serie Dragon Quest:

Ankoku Shinwa Yamato Takeru Densetsu

Captain Tsubasa

Captain Tsubasa 2

Destiny of an Emperor

Dragon Ball 3 Gokuden

Dragon Ball Z Kyoushuu! Saiyajin

Dragon Ball Shenron no Nazo

Dragon Quest

Famicom Jump II: Saikyou no Shichinin

Famicom Jump: Hero Retsuden

Hokuto no Ken

Hokuto no Ken 3 Shin Seiki Souzou Seiken Restuden

Kinnikuman Kinnikusei Oui Soudatsusen

Magical Taruruuto-kun Fantastic World!!

Rokudenashi Blues

Saint Seiya Ougon Densetsu

Saint Seiya Ougon Densetsu Kanketsuhen

Sakigake!! Otokojuku Shippuu Ichi Gou Sei

Seki Ryuuou

Tag Team Match Muscle

Difficilmente vedremo questa edizione in Occidente, trattandosi di una edizione limitata realizzata in collaborazione con Shonen Jump. Siamo certi che Nintendo Classic Mini Family Computer Weekly Shonen Jump 50th Anniversary Edition diventerà presto oggetto di collezionismo tra gli appassionati di manga e anime. Cosa ne pensate di questa versione speciale di Famicom Mini?